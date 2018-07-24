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В Орле ограничат движение транспорта 25 и 27 июля
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В Орле ограничат движение транспорта 25 и 27 июля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На время проведения 25 и 27 июля Всероссийских соревнований по велосипедному спорту «Город Первого Салюта» кубок «Газпром — Русвело» в Орле частично ограничат движение транспорта по некоторым улицам.
25 июля с 10.00 до 14.00 будет перекрыт участок улицы Раздольная — от улицы Михалицына до Бурова. 27 июля с 15.00 до 21.00 власти ограничат движение по улицам:
Максима Горького (от Брестской до Пионерской), Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), Пролетарская гора;
27 июля с 17.00 до 21.00 движение будет закрыто по улицам:
Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до Полесской), Полесская (от Максима Горького до Салтыкова-Щедрина).
Кроме того, 27 июля с 00.00 до 21.00 запретят парковку на улицах:
Максима Горького (от площади Ленина до улицы Пионерская), Пионерская (от Максима Горбкого до ул. Салтыкова-Щедрина), Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до Полесской), Пролетарская.
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