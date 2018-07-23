В Рассказовке откроется новый детский сад

Детский сад на 350 мест откроется в деревне Рассказовка

Уникальный облик трехэтажному зданию придаст рисунок в виде пазлов.

"Сегодня в Москве не строят однотипные садики и школы, с целью индивидуализации проектов и их привязки к конкретным районам. Детский сад в Рассказовке будет отделан яркими фиброцементными плитами. Помимо этого привлекательный облик здания дополнят разноцветные откосы окон", — поделился главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Детский сад относится к восьмому кварталу жилой застройки деревни. На первом этаже разместятся четыре групповые ячейки на 100 мест, где будут раздевалки, спальни, буфет и комнаты для игры, а также служебно-бытовые помещения и медицинский блок. На втором — пять ячеек на 125 мест для детей постарше и физкультурный зал. А на третьем этаже помимо пяти ячеек на 125 мест также появится музыкальный зал, в котором дети смогут развивать свои творческие способности.

Общая площадь нового дошкольного учреждения составила 4700 квадратных метров.

Проектировщиком нового детского сада выступило АО "Национальная девелоперская компания" по заказу ООО "Олета".