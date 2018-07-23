оформлено_Не читали Музей археологии открылся в парке «Митино» после благоустройства 

Москвичи принимали активное участие в обновлении территории
Ландшафтный парк «Митино» комплексно благоустроили. Об этом сегодня рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Парк «Митино», площадью 111 гектаров, расположен в Северо-Западном округе Москвы. После благоустройства здесь появилось 7 спортивных и 4 детских площадок, на которых установлены современные малые архитектурные формы и оборудование.
Петр Бирюков подчеркнул, что москвичи приняли активное участие в обновлении территории. Так, по их инициативе в проект вошло устройство подъемных тросов для катания, фонтаны, всесезонная площадка с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.
Зимой в парке будет работать каток с искусственным льдом площадью 4 тысячи квадратных метров. Весной площадку будут использовать для проведения фестивалей и праздников.
— В осенний период выполнят пуско-наладочные работы систем холодильных установок на катке и всесезонной спортивной площадке, так как это возможно сделать при температуре воздуха не выше +5 градусов, — уточнил Петр Бирюков.
Помимо всего прочего, в парке появился музей археологии.