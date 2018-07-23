Ещё
оформлено_Не читали Музей археологии открылся в парке «Митино» после благоустройства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

оформлено_Не читали Музей археологии открылся в парке «Митино» после благоустройства 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи принимали активное участие в обновлении территории
Ландшафтный парк «Митино» комплексно благоустроили. Об этом сегодня рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Парк «Митино», площадью 111 гектаров, расположен в Северо-Западном округе Москвы. После благоустройства здесь появилось 7 спортивных и 4 детских площадок, на которых установлены современные малые архитектурные формы и оборудование.
Петр Бирюков подчеркнул, что москвичи приняли активное участие в обновлении территории. Так, по их инициативе в проект вошло устройство подъемных тросов для катания, фонтаны, всесезонная площадка с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.
Зимой в парке будет работать каток с искусственным льдом площадью 4 тысячи квадратных метров. Весной площадку будут использовать для проведения фестивалей и праздников.
— В осенний период выполнят пуско-наладочные работы систем холодильных установок на катке и всесезонной спортивной площадке, так как это возможно сделать при температуре воздуха не выше +5 градусов, — уточнил Петр Бирюков.
Помимо всего прочего, в парке появился музей археологии.
Вечерняя Москва: последние новости
Олененок устроил переполох в автосалоне на западе Москвы Школа с лингвистической лабораторией на 775 учеников появится в Московском Александр Овечкин сыграл в настольный футбол с волонтерами Сергея Собянина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам111
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН20
Недовольству россиян в соцсетях положат конец806
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение