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Москва 24 покажет, как в столице прошла акция «День без турникетов»
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Москва 24 покажет, как в столице прошла акция «День без турникетов» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
24 июля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам городской акции «День без турникетов». Она прошла в Москве 19-21 июля. Все желающие смогли посетить 38 промышленных предприятий и технопарков, научно-образовательные лекции, концерты и литературные чтения.
О целях акции, ее задачах и результатах проведения расскажут: руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин; председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук; автор и публицист Александр Цыпкин.
Прямую трансляцию можно увидеть 24 июля в 10:00 на этой странице.
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