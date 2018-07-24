В Москве может появиться новая линия метро до Рублево-Архангельского 

Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, строительство новой ветки планируется начать после 2023 года. Сейчас по проекту ведется разработка документации. По словам Бочкарева, в настоящее время власти столицы прорабатывают несколько проектов по строительству новых линий или продлению существующих, в первую очередь это ветки в Новой Москве, новый радиус Люблинско-Дмитровской линии и продление Калининско-Солнцевской линии. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что разработка инфрастуктуры Рублево-Архангельской линии метро ведется совместно с РЖД в рамках проекта по созданию Московских Центральных Диаметров.