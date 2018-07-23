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В Москве у метро нашли труп
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В Москве у метро нашли труп 

Дни.ру 1 час назад
В столице у станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии найдено тело человека. На месте работают правоохранители. Все обстоятельства ЧП выясняются, передает сетевое издание m24.ru.
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