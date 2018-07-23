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Тело человека обнаружили возле станции метро «Селигерская»
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Тело человека обнаружили возле станции метро «Селигерская»
Говорит Москва
1 час назад
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По его словам, умершего мужчину нашли в общественном месте рядом с входом в метро. Подробности выясняются.
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