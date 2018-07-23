П. Бирюков: Благоустройство ландшафтного парка «Митино» на северо-западе Москвы завершено

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «На территории парка выполнены работы по устройству семи спортивных и четырех детских площадок, установлены малые архитектурные формы, а также дополнительно высажено более 500 деревьев и около 3,5 тыс. кустарников, разбито около тысячи кв. м цветников. Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок и дорожно-тропиночную сеть общей площадью более 21 тыс. кв. м. Теперь горожане могут комфортно проводить досуг на обновленной парковой территории», — отметил П. Бирюков.

Он уточнил, что помимо традиционных многофункциональных спортивных площадок, уличных тренажеров и снарядов для воркаута, в парке появились скейт-парк, площадка для игры в пляжный волейбол и теннисный корт.

П. Бирюков отметил, что москвичи приняли активное участие в обновлении парка. Так, по просьбам местных жителей, в проект добавили устройство подъемных тросов для катания, фонтана, всесезонной площадки с раздевалкой, трибунами и пунктом проката.

На главной площади парка подготовлена территория для обустройства катка с искусственным льдом площадью 4 тыс. кв. м, который в весенне-летний период планируется использовать в качестве фестивальной площадки. Также на площади смонтирована сцена для проведения досуговых мероприятий.

«В настоящий момент основные работы на территории парка завершены. В осенний период выполнят пуско-наладочные работы систем холодильных установок на катке и всесезонной спортивной площадке, так как это возможно сделать при температуре воздуха не выше плюс 5 градусов», — пояснил П. Бирюков. После реконструкции в ландшафтном парке «Митино» появился музей археологии. Здесь обустроен первый в городе археологический кластер, где все желающие смогут узнать о жизни древних поселений, посмотреть на курганы и городища ХII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали еще в I тысячелетии до нашей эры.