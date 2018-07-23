Движение на Боровском шоссе и ул. 50 лет Октября ограничили по 31 августа из-за строительства метро

Движение транспорта на Боровском шоссе и ул. 50 лет Октября ограничено по 31 августа 2018 г. из-за строительства Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения движения в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии метрополитена введены с 23 июля по 31 августа на двух участках», — говорится в сообщении.

Так, ограничение действует в круглосуточном режиме на двух полосах Боровского шоссе в районе д. 9. Кроме того, проезд транспорта ограничили на ул. 50 лет Октября в районе д. 2 по ул. Богданова — здесь в период с 1:30 до 5:30 не будет движения по одной полосе.