Фестиваль для девушек всех возрастов прошел в Таганском парке

В Таганском парке в рамках проекта «Московское долголетие» 21 июля состоялся «Фестиваль для девочек всех возрастов!».

По сведениям специалиста по связям с общественностью районной зоны отдыха Игоря Буяка для всех участников и гостей приготовили обширную программу.

Посетители мастер-класса побывали на мастер-классах по художественно-прикладному творчеству, по самообороне, и настольному теннису и журналистике, — сообщил он.

Специально для дам организовали квест по парку и занятие по зумбе.

Кроме того, на мероприятии прошли концерт и дискотека.

Отметим, что в парке осуществляется много разнообразных программ в рамках проекта «Московское долголетие».