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Фестиваль для девушек всех возрастов прошел в Таганском парке
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Фестиваль для девушек всех возрастов прошел в Таганском парке 

Управа Таганского района города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Таганском парке в рамках проекта «Московское долголетие» 21 июля состоялся «Фестиваль для девочек всех возрастов!».
По сведениям специалиста по связям с общественностью районной зоны отдыха Игоря Буяка для всех участников и гостей приготовили обширную программу.
Посетители мастер-класса побывали на мастер-классах по художественно-прикладному творчеству, по самообороне, и настольному теннису и журналистике, — сообщил он.
Специально для дам организовали квест по парку и занятие по зумбе.
Кроме того, на мероприятии прошли концерт и дискотека.
Отметим, что в парке осуществляется много разнообразных программ в рамках проекта «Московское долголетие».
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