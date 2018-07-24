На улице Софьи Перовской в Иркутске на два дня ограничат движение

24 и 25 июля на улице Софье Перовской в Иркутске частично ограничат движение транспорта в районе пересечения с улицей Байкальской. Как сообщила пресс-служба администрации города, это связано с проведением работ по монтажу водопроводного колодца.

Напомним, также с 9:00 20 июля до 17:00 3 августа закрыт проезд по 20-му Советскому переулку на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана. Там ремонтируют сети ливневой канализации. Из-за проведения новой сети водоснабжения и канализации с 9:00 20 июля до 21:00 30 июля закрыт проезд на участке улицы Гашека от улицы Марата до улицы 5-й Армии.

Ранее администрация Иркутска сообщала, что с 16 по 30 июля будет частично ограничено движение транспорта по улице Карла Либкнехта в районе пересечения с улицей Тимирязева. Это связано с аварийным ремонтом на тепловых сетях. Также из-за строительства новой тепловой магистрали с 11 июля по 30 августа закрыт проезд по улице 25 Октября на участке от Лебедева-Кумача до Трилиссера.