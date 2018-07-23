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В Зюзине ограничат движение транспорта из-за строительства метро
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В Зюзине ограничат движение транспорта из-за строительства метро 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
На одном из участков улицы Каховка с 23 июля по 17 сентября и с 22 сентября по 22 октября движение будет ограничено.
Участок охватит территорию от улицы Керченская до ул. Каховка, д.15 к.1. также ограничения будут действовать на ул. Каховка от д. 14, к.1 до дома 20А.
До 25 декабря движение транспорта также будет ограничено на участке Севастопольского проспекта от дома 73 до дома 42.
Четыре полосы будут поэтапно перекрыты обоих направлениях.
Изменения связаны со строительством метрополитена, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
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