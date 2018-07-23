В Зюзине ограничат движение транспорта из-за строительства метро

На одном из участков улицы Каховка с 23 июля по 17 сентября и с 22 сентября по 22 октября движение будет ограничено.

Участок охватит территорию от улицы Керченская до ул. Каховка, д.15 к.1. также ограничения будут действовать на ул. Каховка от д. 14, к.1 до дома 20А.

До 25 декабря движение транспорта также будет ограничено на участке Севастопольского проспекта от дома 73 до дома 42.

Четыре полосы будут поэтапно перекрыты обоих направлениях.