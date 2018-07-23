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В районе Каховки в связи со строительством метро движение транспорта будет ограничено
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В районе Каховки в связи со строительством метро движение транспорта будет ограничено 

Вестник района Гагаринский 33 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
4 полосы движения будут закрыты в районе Зюзино, перекроют их во всех направлениях. Эти меры связаны со строительством метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
На улице Каховка с 23 июля по 17 сентября и с 22 сентября по 22 октября движение будет полностью перекрыто в обоих направлениях. Участок будет закрыт от улицы Керченская до ул. Каховка, д.15 к.1. также ограниченное движение будет действовать на ул. Каховка от д. 14, к.1 до дома 20А.
До 25 декабря движение транспорта ограничат на участке Севастопольского проспекта от дома 73 до дома 42. Фото: mosday.ru
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