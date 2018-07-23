На эскалаторы для строящихся станций московского метро могут потратить 2,5 млрд руб

Для строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена и одной станции Кожуховской линии закупят эскалаторы на 2,584 миллиарда рублей, 18 августа будут подведены итоги тендеров, сообщается на сайте RosTender.info.

«Мосинжпроект» объявил пять тендеров на поставку эскалаторов для западного участка БКЛ — для станций «Улица Народного ополчения», «Можайская», «Нижние Мневники» и «Терехово», а также для станции «Нижегородская улица» Кожуховской линии», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендерах принимаются до 9 августа, а 18 августа планируется подвести его итоги и выбрать победителей.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. БКЛ включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 километров.

Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год.

Кожуховская линия метро строится на юго-востоке столицы. Она будет вводиться поэтапно. Первым планируется открыть участок с четырьмя станциями: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Первый участок планируется запустить до конца 2018 года. На втором этапе поезда поедут от «Косино» до «Нижегородской».