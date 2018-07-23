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Капремонт около 9 км трамвайных путей пройдет в центре, на северо-востоке и юге Москвы
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Капремонт около 9 км трамвайных путей пройдет в центре, на северо-востоке и юге Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Работы по капитальному ремонту порядка 9 км трамвайных путей начались в центре, на северо-востоке и юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В Москве стартовал очередной этап капитального ремонта трамвайных путей: рельсы заменят на Донбасском путепроводе, разворотном кольце «Балаклавский проспект», Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, ул. Бориса Галушкина и ул. Академика Королева. Всего на этих участках отремонтируют около 9 км путей», — говорится в сообщении.
Как подчеркнул главный инженер Мосгортранса Павел Хмелев, слова которого приводятся в сообщении, регулярное обновление трамвайных путей важно для комфорта и безопасности пассажиров.
«В ходе капитального ремонта мы применяем шумопоглощающие технологии, а также используем композитные шпалы и рельсы, доработанные по техническим условиям Мосгортранса, что повышает надежность и удобство проезда. До конца года мы планируем обновить почти 20 км путей», — уточнил П. Хмелев.
В пресс-службе отметили, что на время капитального ремонта меняются трамвайные маршруты, а вдоль закрытых участков будут работать автобусы.
«С 2010 г. в Москве обновили более 200 км трамвайных линий. В частности, масштабные работы коснулись Симферопольского бульвара, ул. Чертановская, шоссе Энтузиастов и других участков. Кроме того, трамвайные остановки оборудуют приподнятыми посадочными платформами, адаптированными для маломобильных пассажиров. Сегодня в столице свыше 220 таких остановок», — добавили в Мосгортрансе.
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