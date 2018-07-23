20 км трамвайных путей обновят до конца года

Около 20 км трамвайных путей обновят в Москве до конца года

ГУП "Мосгортранс" обновит около 20 км трамвайных путей в Москве до конца текущего года. На время капитального ремонта изменятся трассы следования трамваев, а вдоль закрытых участков будут курсировать автобусы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента транспорта.

"Регулярное обновление трамвайных путей важно для комфорта и безопасности наших пассажиров. В ходе капитального ремонта мы применяем шумопоглощающие технологии, а также используем композитные шпалы и рельсы, доработанные по техническим условиям Мосгортранса, что повышает надежность и удобство проезда. До конца года мы планируем обновить почти 20 км путей", — привела пресс-служба слова главного инженера ГУП "Мосгортранс" Павла Хмелева.

Рельсы заменят, в частности, на Донбасском путепроводе, Балаклавском проспекте (разворотное кольцо), Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, улицах Бориса Галушкина и Академика Королева.

"На время капитального ремонта будут изменены трамвайные маршруты, а вдоль закрытых участков будут курсировать автобусы. Подробности можно узнать с помощью информационных щитов и объявлений на остановках, а также на сайте Мосгортранса", — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что всего с 2010 года в Москве обновили более 200 км трамвайных линий. Масштабные работы коснулись Симферопольского бульвара, Чертановской улицы, шоссе Энтузиастов и других участков. Кроме того, трамвайные остановки оборудовали приподнятыми посадочными платформами, адаптированными для маломобильных пассажиров. Сегодня в столице свыше 220 таких остановок.