Движение в центре города ограничат

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Движение в центре Москвы ограничат с вечера 28 июля в связи с ночным забегом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Движение в центре Москвы будет ограничено вечером 28 июля и в ночь на 29 июля в связи с проведением ночного забега, маршрут которого проходит по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Полное перекрытие на улице Лужники от стадиона "Лужники" до Лужнецкой набережной с 21:30 28 июля до 00:30 29 июля, на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Новоандреевского моста с 21:45 28 июля до 00:15 29 июля", — говорится в сообщении.
Также с 22:00 28 июля до 00:15 29 июля будет перекрыта Фрунзенская набережная, с 22:10 до 23:55 — Пречистинская набережная от Крымского до Патриаршего моста.
Ночной забег состоится в Москве 28 июля, его 10-километровый маршрут пройдет по Фрунзенской и Пречистенской набережным. В прошлом году в ночном забеге приняли участие более 6 тыс. человек.
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