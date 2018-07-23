Изменения в транспортной инфраструктуре Москвы: реконструкция трамвайных путей и строительство метро

За пять лет в Москве было открыто 20 новых станций метро.

За последние 20 лет транспортная инфраструктура Москвы претерпела значительные изменения в лучшую сторону.

Так, в феврале 2018 года была открыта Большая кольцевая линия метро Москвы. На первом участке ветки, протяженность которой составляет 10,5 километров, расположились пять станций.

Также появились выделенные полосы для общественного транспорта, что позволило ускорить передвижение автобусов по самым загруженным улицам города.