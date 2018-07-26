Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Москве

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Благотворительный забег «Достигая цели!», посвященный празднованию Дня железнодорожника, состоится 5 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили в благотворительном фонде «Линия жизни».

Участникам забега будут предложены дистанции, подходящие для различных возрастных категорий: забег на 500 м для детей от 6 лет до 13 лет; дистанция на 1 520 м для детей от 10 и старше; дистанции на 5 км и 15 км для спортсменов-любителей от 14 лет.

Соревнования проводятся в партнерстве с Всероссийской федерацией легкой атлетики.

На территории Парка будут организованы площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в таких видах спорта, как футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и др.

Все средства от участия в благотворительных забегах будут переданы на лечение тяжелобольным детям, в том числе подопечным благотворительного фонда «Линия жизни». В этом году помощь будет оказана Дарье Михайловой с диагнозом фибробластическая остеогенная саркома. Для проведения лечения необходим раздвижной не инвазивный протез. Его стоимость составляет 2,7 млн рублей.

Желающим принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.