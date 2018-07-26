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Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Москве
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Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в Москве 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Москва меняется
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Благотворительный забег «Достигая цели!», посвященный празднованию Дня железнодорожника, состоится 5 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили в благотворительном фонде «Линия жизни».
Участникам забега будут предложены дистанции, подходящие для различных возрастных категорий: забег на 500 м для детей от 6 лет до 13 лет; дистанция на 1 520 м для детей от 10 и старше; дистанции на 5 км и 15 км для спортсменов-любителей от 14 лет.
Соревнования проводятся в партнерстве с Всероссийской федерацией легкой атлетики.
На территории Парка будут организованы площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в таких видах спорта, как футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и др.
Все средства от участия в благотворительных забегах будут переданы на лечение тяжелобольным детям, в том числе подопечным благотворительного фонда «Линия жизни». В этом году помощь будет оказана Дарье Михайловой с диагнозом фибробластическая остеогенная саркома. Для проведения лечения необходим раздвижной не инвазивный протез. Его стоимость составляет 2,7 млн рублей.
Желающим принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.
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