Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Как уточняется, в рейтинге участвовали 40 мировых столиц. Собянин обратил внимание на важность онлайн-ресурсов, среди которых портал «Наш город», система вовлечения горожан в управление Москвой «Активный гражданин», а также площадка для краудсорсинга.

"Это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству москвичей, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание", — заявил Медведев.

Ранее в столице составили рейтинг самых посещаемых музеев во время чемпионата мира — 2018.