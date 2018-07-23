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Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам
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Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Москва заняла первое место в рейтинге ООН по развитию электронных услуг для горожан. Об сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.
«Я знаю, что по развитию электронных сервисов в последнее время Москва достигла значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг населению города», — сказал Д. Медведев.
По словам премьер-министра, таким образом ООН признала, что столичные власти уделяют много внимания развитию электронных сервисов для улучшения жизни москвичей.
Д. Медведев также отметил, что опыт Москвы следует распространить и на другие регионы. «Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать. А во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более, что он получил оценку со стороны такой крупнейшей международной организации, как ООН», — сказал он.
С. Собянин отметил, что в указанном рейтинге Москва обошла 40 мировых столиц. Мэр также подчеркнул, что перед властями города не стояло задачи попасть в рейтинг, они «лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни москвичей».
Он уточнил, что москвичи активно участвуют в жизни города. Они помогают властям контролировать качество уже проведенных работ или оказанных услуг. Кроме того, горожане управляют городом через портал «Активный гражданин». По словам мэра, на данный момент в этой системе задействованы 2 млн человек.
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