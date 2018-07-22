Столичная транспортная система справилась с нагрузкой

В пятницу, 20 июля, заммэра Москвы , глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подвел итоги работы транспорта во время чемпионата мира.

Пять миллионов бесплатных поездок на общественном транспорте совершили во время чемпионата мира по футболу болельщики, волонтеры и все те, кому предоставили право на свободный проезд. Любопытный факт: это число вдвое превышает население Катара — страны, которая проведет мундиаль в 2022 году.

На минувшем чемпионате общественный транспорт столицы стал, пожалуй, наиболее удобным средством передвижения для болельщиков.

— Могу сказать, что 90 процентов посетителей стадионов «Спартак» и «Лужники» воспользовались общественным транспортом, чтобы приехать и уехать с матчей, — отметил Максим Ликсутов.

Найти ответы на вопросы болельщикам также помогал единый транспортный портал. В течение мундиаля ресурсом воспользовались более 600 тысяч человек. Для москвичей, живущих вблизи стадионов, был создан специальный раздел.

Помимо того, работала круглосуточная горячая линия, но, по словам Максима Ликсутова, звонков было немного.

— На горячую линию поступило 250 звонков, — сказал он. — 56 процентов обратившихся были англичане, 19 процентов — испанцы, 18 процентов — китайцы, 4 процента — французы, 2 процента — немцы.

Чтобы иностранным болельщикам было удобнее общаться, сотрудники горячей линии переключали их на коллег, владеющих языком звонившего.

Свою роль в перевозке пассажиров также сыграли таксисты. Болельщики совершили более 100 тысяч поездок на аккредитованных такси.

Кстати, Максим Ликсутов высоко оценил вклад, внесенный учителями английского языка.

— Метрополитен привлек большое количество людей, владеющих английским языком и работающих в метро постоянно. Это бывшие сотрудники международных банковских организаций, сотрудники авиакомпаний. И у нас было большое количество учителей английского языка из московских школ, которые на время проведения чемпионата мира захотели поработать в транспортном комплексе, — заметил заместитель мэра.

Уже в сентябре преподаватели вернутся к своей основной деятельности.

А вот дублирование навигации и названий станций в метро на английском языке, по словам Максима Ликсутова, сохранится.

Также останутся экраны, благодаря которым болельщики могли смотреть трансляции футбольных матчей прямо в вагоне метро. Но использоваться они будут по назначению, определенному изначально, для информирования горожан и гостей столицы.

— Трансляции оказались крайне востребованными, мы показали свои технические возможности, как в онлайн-режиме в движущемся поезде передавать картинку высокого качества, — добавил заместитель мэра Максим Ликсутов.

По его словам, более 8,7 тысячи экранов в 1896 вагонах столичного метро транслировали матчи в прямом эфире. Более 20 миллионов человек проезжали мимо нужных им станций только ради того, чтобы узнать, чем закончатся матчи.

Кроме того, заммэра заверил, что во время чемпионата мира не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.

— Восемь тысяч сотрудников служб безопасности Московского метрополитена несли службу на постоянной основе во все время чемпионата мира, — сказал Максим Ликсутов.