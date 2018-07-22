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В Московском появится школа на 775 мест
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В Московском появится школа на 775 мест 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В Московском появится современная школа на 775 мест со своей кино— и фотостудией, кружком технического творчества и классом хореографии. Об этом в своём микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Московском построим большую современную школу на 775 учеников. Кроме уютных классов в ней будут студии кино, фото, пения и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок технического творчества.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
July 22, 2018
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