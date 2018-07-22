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Медиакомплекс «Полет» в «Зарядье» закроют с 23 по 28 июля
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Медиакомплекс «Полет» в «Зарядье» закроют с 23 по 28 июля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» не будет работать 23 по 28 июля из-за регламентных работ. Об этом сообщается на официальном портале парка.
Медиакомплекс расположен в павильоне «Медиацентр». Зал оборудован полусферическим экраном высотой 13 метров и динамической платформа с подвижными креслами.
В медиакомлексе можно рассмотреть около 20 знаковых мест и достопримечательностей Москвы с необычных ракурсов. Полет проходит через Красную площадь, парк «Зарядье», Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького, олимпийский комплекс «Лужники», Воробьевы горы и музей-заповедник «Коломенское».
Сейчас в парке завершается строительство концертного зала, открыть который планируется 8 сентября.
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