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Медиакомплекс «Полет» в столичном парке «Зарядье» закроют с 23 по 28 июля
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Медиакомплекс «Полет» в столичном парке «Зарядье» закроют с 23 по 28 июля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Из-за регламентных работ с 23 по 28 июля в московском парке «Зарядье» будет закрыт для посетителей медиакомплекс «Полет», сообщается на сайте парка.
«Уважаемые посетители! С 23 июля по 28 июля медиакомплекс «Полет» будет закрыт для проведения регламентных работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.
Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.
Медиакомплекс «Полет» в павильоне «Медиацентр» в «Зарядье» открыт для посетителей с 20 сентября. Гости комплекса могут посмотреть восьмиминутный фильм «Полет над Москвой» и увидеть мегаполис с высоты птичьего полета. Во время показа используются разные спецэффекты — водяные брызги, ветер, запахи.
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