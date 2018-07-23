Создание единой схемы водоснабжения в Новой Москве завершат к 2021 году

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Работы по созданию единой схемы водоснабжения завершат на территории Троицкого и Новомосковского административных округов к 2021 году. Об этом стало известно 22 июля.

Сергей Собянин. — В ближайшие три года запланированы создание единой схемы водоснабжения и реорганизация системы канализации. Кроме этого, специалисты проведут работы по развитию теплосети и линии электропередачи, — отметил в своем микроблоге мэр Москвы