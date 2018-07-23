Создание единой схемы водоснабжения в Новой Москве завершат к 2021 году 

Фото: архив
Работы по созданию единой схемы водоснабжения завершат на территории Троицкого и Новомосковского административных округов к 2021 году. Об этом стало известно 22 июля.
— В ближайшие три года запланированы создание единой схемы водоснабжения и реорганизация системы канализации. Кроме этого, специалисты проведут работы по развитию теплосети и линии электропередачи, — отметил в своем микроблоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее на сайте Агентства городских новостей «Москва» сообщили о строительстве канализационной станции закрытого типа в деревне Прокшино поселения Сосенское.