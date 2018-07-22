Собянин: оградить Москву забором не получится

— Сергей Семенович, прошел чемпионат мира по футболу. Многотысячная армия болельщиков, москвичи, гости столицы, все каждый день в центре города, при этом улицы перекрывались — только в дни московских матчей. И то далеко не все.

— Да, совершенно верно.

— Как город вместил такое количество людей и дал возможность комфортно себя чувствовать?

— Немаловажно то, что в Москве изменились и пешеходные улицы, и регулирование транспорта, и появились новые станции метро и МЦК. Я думаю, что мы бы, к примеру, в «Лужники» так быстро без МЦК и реконструкции «Спортивной» просто бы не вывезли. Но, надо понимать, что город был готов не потому, что мы готовились к чемпионату, он был готов потому, что активно развивался все эти годы.

— Кстати, о развитии, Урбанистический форум — это вопрос развития только Москвы или все-таки и других городов?

— Урбан-форум — такая площадка, на которую приезжают эксперты из десятков стран мира, делятся своим опытом, своими знаниями, своими идеями по поводу развития городов. Урбанизация, развитие крупных городов является ключевым вектором развития цивилизации в целом. В ближайшее время 600 городов мира будут производить уже большую часть мирового ВВП. То же самое и у нас, московская агломерация дает уже четверть ВВП нашей страны. Причем здесь нет ни нефти, ни газа, речь идет о малых, средних предприятиях, о финансовом бизнесе, научно-технической составляющей, образовательной, здравоохранении. То есть, тех технологиях, о которых мы говорим, что это технологии будущего. Они как раз и присутствуют в Москве.

— Есть противники развития Москвы, которые уверены, что развитие столицы надо ограничить. Что бы вы им сказали?

— Я против того, чтобы Москва бесконечно расширялась, чтобы больше сюда приезжало людей и так далее, но есть законы развития экономики, регионов и, к сожалению, с ними ничего не поделаешь. Москва, кстати, в последние годы не так много приращивает к себе людей, но, тем не менее, она растет, особенно растет Подмосковье . Мы обязаны делать так, чтобы обеспечить большую агломерацию удобным транспортом, хорошей экологией, достойным образованием, здравоохранением. Это наша обязанность. А пытаться оградить забором все это — я думаю, вряд ли это кому-то удастся.

— На форуме представлено много исследований, в том числе, по другим городам. Если сравнивать Москву и другие города, какое положение вы занимаете?

— Москву лучше сравнивать с городами мира, чем с российскими городами. Среди мировых городов Москва занимает достойное место, она находится в пятерке лучших городов мира по большинству параметров. Это и транспортное обеспечение, это обеспечение социальной инфраструктуры, торговой инфраструктуры и так далее. И самое главное, Москва демонстрирует самую высокую динамику развития города и направленность на человека, улучшение качества среды для горожан.

— Почему Зарядье было выбрано точкой проведения форума?

— Зарядье является своеобразным символом тех перемен, которые происходят в нашем городе. Сам парк «Зарядье» стал таким центром, который собирает огромные потоки людей, которые пользуются пешеходными зонами Москвы, идут на Красную площадь, на набережные Москвы-реки. Вместо огромной коммерческой застройки мы получили комфортную среду для горожан, и мне кажется, проведение форума, на котором поднимаются вопросы развития городов, здесь закономерно.