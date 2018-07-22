Сергей Собянин заявил, что Дом культуры откроется до конца года 

В здании разместятся концертный зал, студии хореографии и живописи, а также музыкальная школа.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Дом культуры откроется в поселении Киевский в Новой Москве до конца 2018 года.
— До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег, — написал мэр столицы на официальной странице в Твиттер.
До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег. После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июля 2018 г.
По его словам, в здании разместятся концертный зал, студии хореографии и живописи. Кроме того, сюда переедет музыкальная школа.