Ещё
Сергей Собянин заявил, что Дом культуры откроется до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин заявил, что Дом культуры откроется до конца года 

Вечерняя Москва 13 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В здании разместятся концертный зал, студии хореографии и живописи, а также музыкальная школа.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Дом культуры откроется в поселении Киевский в Новой Москве до конца 2018 года.
— До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег, — написал мэр столицы на официальной странице в Твиттер.
До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 года, но все не хватало денег. После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июля 2018 г.
По его словам, в здании разместятся концертный зал, студии хореографии и живописи. Кроме того, сюда переедет музыкальная школа.
Вечерняя Москва: последние новости
Олененок устроил переполох в автосалоне на западе Москвы Движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях восстановлено Сергей Собянин сообщил, что Москва вошла в пятерку лучших мегаполисов мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене129
Греция меняет тон в отношении России163
Стриж вернула ребенка в детский дом39
Эрдогана задержали на Красной площади19
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат393
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение