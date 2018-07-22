Дом культуры в пос. Киевский в ТиНАО откроют до конца года

Дом культуры в пос. Киевский в ТиНАО откроют до конца 2018 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. «До конца года в пос. Киевский откроется долгожданный Дом культуры. Его строили с 2009 г., но все не хватало денег. После присоединения поселка к Москве мы решили, что в здании будет концертный зал, студии живописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная школа», — написал мэр. Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о том, что девять новых объектов культуры смогут посетить москвичи в 2018 г.