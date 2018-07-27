В Москве предложили изменить регламент работы водителей такси

Московским агрегаторам такси предложили ограничить регламент работы водителей — они не должны работать более восьми часов в сутки.

В Департаменте транспорта города заявили, что проблема переработки таксистов стоит достаточно остро, причем не только в столице. При этом количество пассажиров такси в городе ежегодно растет. По прогнозам аналитиков, в 2018 году число перевозок составит 760 тысяч пассажиров в сутки (в 2017 году такси перевозили 715 тысяч пассажиров в сутки).

Власти города намерены ввести единую договоренность со всеми диспетчерскими службами такси, чтобы водитель не смог переключаться между службами и принимать заказы от других компаний. При этом каждая диспетчерская служба должна ограничить передачу заказа водителю, который работает за рулем более восьми часов.

Как рассказал изданию «Вечерняя Москва» научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко, сейчас этот вопрос практически не регулируется. По словам эксперта, нет особых препятствий, чтобы человек работал за рулем по 20 часов, а потому многие из водителей не рассчитывают свои силы, стараясь заработать больше денег. Впоследствии это представляет опасность для пешеходов и других автомобилистов, уточнил собеседник издания.