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Дептранс: Восемь заказов приходится на одну машину такси в Москве в сутки
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Дептранс: Восемь заказов приходится на одну машину такси в Москве в сутки 

Агентство «Москва» 25 июля 2018
Фото: Управа района Гагаринский
Об этом в рамках международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве столицы сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.
«Количество заказов на одну машину такси в сутки постоянно растет. Сегодня это восемь заказов на одну машину в сутки. С 2010 г. по сегодняшний день количество перевезенных пассажиров растет», — пояснил Д. Пронин.
Он также отметил, что в 2017 г. столичные такси совершали 715 тыс. поездок в сутки. «Прогноз на 2018 г. — 760 тыс. поездок в сутки на всех автомобилях такси», — отметил Д. Пронин.
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