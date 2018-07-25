Дептранс: Восемь заказов приходится на одну машину такси в Москве в сутки

Дмитрий Пронин. Об этом в рамках международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве столицы сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Количество заказов на одну машину такси в сутки постоянно растет. Сегодня это восемь заказов на одну машину в сутки. С 2010 г. по сегодняшний день количество перевезенных пассажиров растет», — пояснил Д. Пронин.

Он также отметил, что в 2017 г. столичные такси совершали 715 тыс. поездок в сутки. «Прогноз на 2018 г. — 760 тыс. поездок в сутки на всех автомобилях такси», — отметил Д. Пронин.