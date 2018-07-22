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Стало известно, когда восстановят транспортное движение на Театралке
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Стало известно, когда восстановят транспортное движение на Театралке 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Во время ЧМ на перекрытых улицах находился Фестиваль болельщиков
Власти назвали точную дату, когда в Ростове снимут ограничения движения на Театральной площади и прилегающих улицах. Это произойдет не раньше 15 августа. Об этом 161.ru сообщила администрация города. — По информации департамента транспорта, с 13 мая по 15 августа предусмотрено ограничение движения транспортных средств на Театральной площади, а также на проспекте Театральный на участке от Социалистической до Большой Садовой и на улице Советской от Каяни до Краснофлотского, — рассказали 161.ru в пресс-службе мэрии. Ранее сообщалось, что транспортные ограничения на этих улицах снимут через три-четыре дня после окончания Чемпионата мира. Во время мундиаля здесь располагалась фан-зона. В понедельник, 16 июля, автомобильное движение возобновилось на Большой Садовой и Театральном проспекте.
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