Стало известно, когда восстановят транспортное движение на Театралке

Во время ЧМ на перекрытых улицах находился Фестиваль болельщиков

Власти назвали точную дату, когда в Ростове снимут ограничения движения на Театральной площади и прилегающих улицах. Это произойдет не раньше 15 августа. Об этом 161.ru сообщила администрация города. — По информации департамента транспорта, с 13 мая по 15 августа предусмотрено ограничение движения транспортных средств на Театральной площади, а также на проспекте Театральный на участке от Социалистической до Большой Садовой и на улице Советской от Каяни до Краснофлотского, — рассказали 161.ru в пресс-службе мэрии. Ранее сообщалось, что транспортные ограничения на этих улицах снимут через три-четыре дня после окончания Чемпионата мира. Во время мундиаля здесь располагалась фан-зона. В понедельник, 16 июля, автомобильное движение возобновилось на Большой Садовой и Театральном проспекте.