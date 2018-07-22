Собянин отметил гостеприимство москвичей во время ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил гостеприимство жителей столицы во время чемпионата мира 2018 года.

"Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала более открытой и более доброжелательной", — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России . Москва приняла 12 матчей турнира, в том числе открытие и финал.

Ранее сообщалось, что около 4 млн иностранных туристов, которые посетили Москву во время чемпионата мира — 2018, потратили свыше 96,5 млрд рублей.