Собянин: Москва входит в пятерку лучших мегаполисов мира

Собянин рассказал о технологиях будущего в Москве

«Среди мировых городов Москва занимает достойное место, она находится в пятерке лучших городов мира по большинству параметров: это и транспортное обеспечение, обеспечение социальной инфраструктурой, торговой инфраструктурой и так далее», — сказал он. Самое главное, по словам Собянина, состоит в том, что столица «демонстрирует самую высокую динамику развития города и направленность на человека, улучшение качества среды для горожан».

Ключевым вектором развития Собянин назвал урбанизацию. «Московская агломерация дает уже четверть ВВП нашей страны, причем здесь нет ни нефти, ни газа. Речь идет о малых, средних предприятиях, финансовом бизнесе, научно-технической составляющей, образовательной, здравоохранительной. То есть тех технологиях, о которых мы и говорим, что это технологии будущего. Они как раз и присутствуют в Москве», — добавил он.

В середине июля Москва вошла в десятку мегаполисов мира с наиболее развитыми системами городского транспорта согласно результатам исследования McKinsey & Company. Столица оказалась на пятом месте по финансовой доступности, на втором — по эффективности, и на шестом — по развитию транспортных систем и удобству. В общем рейтинге общественного транспорта Москва заняла четвертое место.