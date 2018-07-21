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35-градусная жара ожидает московский регион на следующей неделе
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35-градусная жара ожидает московский регион на следующей неделе 

Эхо Москвы 17 часов назад
По предварительным данным Гидрометцентра, до такой температуры может прогреться воздух уже к пятнице.
При этом возможны дожди.
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Эхо Москвы: последние новости
15.07.2018 22:02 : В Москве завершился чемпионат мира по футболу 17.07.2018 21:03 : К середине века половина жителей Москвы будет пенсионерами 13.07.2018 11:30 : Станцию метро «Беломорская» планируется открыть для пассажиров до конца года
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