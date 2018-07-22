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Москва вошла в топ самых «зеленых» мегаполисов
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Москва вошла в топ самых «зеленых» мегаполисов 

Inmyroom 56 минут назад
Фото: Inmyroom
Москва заняла второе место среди крупнейших мегаполисов мира по доле парков в городском пространстве. За последние семь лет число парков в Москве выросло в два раза, что позволило столице России обогнать в рейтинге Лондон и Нью-Йорк, уступив только Гонконгу.
Аналитики также отметили, что в Москве в пять раз увеличилась протяженность пешеходных зон и в четыре раза выросло число зданий с подсветкой. Протяженность велодорожек сравнялась с Токио, достигнув 230 километров.
Тем не менее российская столица отстает от сопоставимых мегаполисов по благоустройству и качеству жилищной инфраструктуры. Городу требуется повысить внешнюю привлекательность общественных зон, создать новые места проведения досуга.
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