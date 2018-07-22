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Москва входит в пятерку лучших мегаполисов мира
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Москва входит в пятерку лучших мегаполисов мира 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Темпы развития российской столицы позволяют ей встать в один ряд с крупнейшими мегаполисами мира, заявил Сергей Собянин.
"Среди мировых городов Москва занимает достойное место, она находится в пятерке лучших городов мира по большинству параметров: это и транспортное обеспечение, обеспечение социальной инфраструктурой, торговой инфраструктурой и так далее. И самое главное — Москва демонстрирует самую высокую динамику развития города и направленность на человека, улучшение качества среды для горожан", — сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-1».
Собянин также отметил, что развитие крупных городов в настоящее время является ключевым вектором развития цивилизации в целом.
Мэр также ранее сообщил, что после чемпионата мира по футболу главным наследием столицы стало гостеприимство города. Он отметил, что с большим потоком людей во время ЧМ-2018 столица справилась не потому, что шла активная подготовка к мероприятию, а потому, что город беспрерывно развивается.
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