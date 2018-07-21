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Московская квартира, в которой есть люк с выходом в метро
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Московская квартира, в которой есть люк с выходом в метро 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Что может быть удобнее, чем квартира с выходом в метро? В столице обнаружили уникальную квартиру, из которой есть что-то наподобие прохода из квартиры в метро, данная находка была найдена в московской 5-ти этажке, на первом этаже. Известно, что жилой дом построен в середине 20-го века и данная квартира является двух-комнатной. Ранее там проживало 2 семьи, которые долгове время не могли разъехаться и жить отдельно. Но так ли удобно жить в подобной квартире, пусть и имеющей доступ к метрополитену? Агенты по недвижимости, которые и узнали о интересной квартире рассказали, что шум от поездов не даёт спать до обеда и жильцы просыпались, как правило, в то же время, когда начинали ходить первые поезда в московском метро. Специалисты отмечают, что цена на подобные квартиры гораздо ниже рыночной стоимости и может опускать на процентов 20-35, чем аналогичная жилая площадь, но без подобных проблем.
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