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Сергей Собянин пригласил желающих посетить сеансы передвижного киноклуба «Кино глазами инженера»
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Сергей Собянин пригласил желающих посетить сеансы передвижного киноклуба «Кино глазами инженера» 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы посетить сеансы передвижного киноклуба «Кино глазами инженера».
— До 22 сентября идет второй сезон летнего передвижного киноклуба «Кино глазами инженера», — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
До 22 сентября идет второй сезон летнего передвижного киноклуба «Кино глазами инженера». Смотрите отечественные фильмы в необычных местах: на крыше кинотеатра «Родина», смотровой площадке #МоскваСити, в культурном центре #ЗИЛ и бассейне «Чайка».
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 21, 2018
Глава города уточнил, что посмотреть отечественные фильмы желающие смогут в необычных местах: на крыше кинотеатра «Родина», смотровой площадке Москва–Сити, в культурном центре ЗИЛ и бассейне «Чайка».
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