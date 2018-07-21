Сергей Собянин пригласил желающих посетить сеансы передвижного киноклуба «Кино глазами инженера»

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы посетить сеансы передвижного киноклуба «Кино глазами инженера».

— До 22 сентября идет второй сезон летнего передвижного киноклуба «Кино глазами инженера», — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

До 22 сентября идет второй сезон летнего передвижного киноклуба «Кино глазами инженера». Смотрите отечественные фильмы в необычных местах: на крыше кинотеатра «Родина», смотровой площадке #МоскваСити, в культурном центре #ЗИЛ и бассейне «Чайка».

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 21, 2018

Глава города уточнил, что посмотреть отечественные фильмы желающие смогут в необычных местах: на крыше кинотеатра «Родина», смотровой площадке Москва–Сити, в культурном центре ЗИЛ и бассейне «Чайка».