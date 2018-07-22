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Проект «Московское долголетие» заработал в 28 парках столицы
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Проект «Московское долголетие» заработал в 28 парках столицы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уже 28 столичных парков присоединились к программе «Московское долголетие», в рамках которой для горожан старшего возраста организуют образовательные и творческие курсы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Проект «Московское долголетие» работает уже в 28 парках», — написал Собянин на странице в «ВКонтакте».
По его словам, каждый желающий может посетить открытые уроки, найти себе занятие по душе, а также пообщаться с тренерами.
«Московское долголетие» — проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, желающих реализовать себя. Участники проекта могут заниматься спортом, ходить в творческие кружки, учить языки и многое другое. Все занятия абсолютно бесплатны и проходят в каждом районе города. Записаться в интересную секцию можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках столицы. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.
К социальной программе «Московское долголетие» с марта текущего года уже присоединилось порядка 115 тысяч столичных пенсионеров.
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