«Мосгортранс» изменил время работы маршрута автобуса №950

ГУП «Мосгортранс» с 21 июля изменяет время работы маршрута автобуса №950. Об этом сообщается в официаьном микроблоге Twitter компании.

Тропарёво и Новая Москва — это для вас! Сегодня поменяли время работы автобусов № 950. Выезжаем раньше — заканчиваем позже. Вам удобнее — нам приятнее.

https://t.co/aFbsFWzDbN pic.twitter.com/UtN0ScgJhr

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)

July 21, 2018

По всем дням недели автобусы будут курсировать:

к платформе Кокошкино — от Тропарёво — с 6:20 до 23:25 (ранее с 6:55 до 22:43 по будням и с 7:15 до 22:37 по выходным); — от метро «Юго-Западная» — с 6:26 до 23:31 (ранее с 7:01 до 22:49 по будням и с 7:22 до 22:43 по выходным);

к метро «Юго-Западная» и Тропарёво — от платформы Кокошкино — с 6:00 до 23:30 (ранее с 6:25 до 23:10 по будням и с 6:45 до 22:56 по выходным).

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