Новые остановки появятся на двух маршрутах автобусов с 23 июля

Речь идет о маршрутах №461 и №704.

Власти Москвы для удобства горожан с 23 июля организуют новые остановки общественного транспорта.

Таким образом, новые остановочные пункты появятся на маршрутах автобусов №461 и №704. Для последнего установят остановку под названием «7-й микрорайон Орехово-Борисова». Она будет находиться около торгового центра «Каширская плаза». Благодаря ей пассажирам станет удобнее посещать ТЦ, а также пересаживаться на другие маршруты, ведущие до станций Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также в Капотню и Загорье.

— Изменения вводятся по желанию пассажиров. Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики, — подчеркнул директор Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «МосТрансПроект» Александр Поляков

Между тем в городе до сентября изменена схема движения транспорта на нескольких участках (подробнее…).