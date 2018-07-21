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Новые остановки появятся на двух маршрутах автобусов с 23 июля
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Новые остановки появятся на двух маршрутах автобусов с 23 июля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Речь идет о маршрутах №461 и №704.
Власти Москвы для удобства горожан с 23 июля организуют новые остановки общественного транспорта.
Таким образом, новые остановочные пункты появятся на маршрутах автобусов №461 и №704. Для последнего установят остановку под названием «7-й микрорайон Орехово-Борисова». Она будет находиться около торгового центра «Каширская плаза». Благодаря ей пассажирам станет удобнее посещать ТЦ, а также пересаживаться на другие маршруты, ведущие до станций Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро, а также в Капотню и Загорье.
— Изменения вводятся по желанию пассажиров. Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики, — подчеркнул директор Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «МосТрансПроект» Александр Поляков.
Между тем в городе до сентября изменена схема движения транспорта на нескольких участках (подробнее…).
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