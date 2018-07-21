В Москве приступили к ремонту Рублевского шоссе

Ремонт Рублевского шоссе начался в Москве , сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Комплекс городского хозяйства приступил к работам по текущему ремонту дорожного полотна на Рублевском шоссе. На этой неделе специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 км» — рассказал П. Бирюков.

По его словам, после обновления бордюра на участке Рублевского шоссе и его дублерах от Можайского шоссе до пересечения со МКАД планируется замена существующего слоя асфальтобетонного покрытия. Также новый асфальт появится и на площади 22 тыс. кв. м на тротуарах вдоль магистрали. Работы проведут в рамках программы по текущему ремонту.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что общая площадь обновленного дорожного полотна составит порядка 210 тыс. кв. м. После устройства верхнего слоя асфальта, в течение двух недель, работники ГБУ «Автомобильные дороги» приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Все работы проводят с частичным ограничением движения.

Кроме того, в рамках программы по текущему ремонту планируется обновить участок Рублево-Успенского шоссе от МКАД до пос. Рублево площадью порядка 13,5 тыс. кв. м. Работы планируется завершить до 1 сентября 2018 г.