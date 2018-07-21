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Начался ремонт Рублевского шоссе
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Московские власти заменят дорожное полотно на Рублевском шоссе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московские власти начали ремонт Рублевского шоссе, работы должны продлиться до 1 сентября, сообщает в субботу пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"Комплекс городского хозяйства приступил к работам по текущему ремонту дорожного полотна на Рублевском шоссе. На этой неделе специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 км", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Также планируется заменить асфальтобетонное покрытие на участке от Можайского шоссе до пересечения со МКАД и асфальт на прилегающих тротуарах на площади 22 тыс. кв. м. Всего будет обновлено около 210 тыс. кв. м дорожного полотна.
"Кроме того, в рамках программы по текущему ремонту планируется обновить участок Рублевского шоссе от МКАД до поселка Рублево площадью порядка 13,5 тыс. кв. м", — отмечают в пресс-службе.
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