Начался ремонт Рублевского шоссе

Московские власти заменят дорожное полотно на Рублевском шоссе

Московские власти начали ремонт Рублевского шоссе, работы должны продлиться до 1 сентября, сообщает в субботу пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Комплекс городского хозяйства приступил к работам по текущему ремонту дорожного полотна на Рублевском шоссе. На этой неделе специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 км", — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Также планируется заменить асфальтобетонное покрытие на участке от Можайского шоссе до пересечения со МКАД и асфальт на прилегающих тротуарах на площади 22 тыс. кв. м. Всего будет обновлено около 210 тыс. кв. м дорожного полотна.

"Кроме того, в рамках программы по текущему ремонту планируется обновить участок Рублевского шоссе от МКАД до поселка Рублево площадью порядка 13,5 тыс. кв. м", — отмечают в пресс-службе.