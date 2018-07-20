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Столичный регион ожидают гроза, дождь и сильный ветер 21 июля
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Столичный регион ожидают гроза, дождь и сильный ветер 21 июля 

Москва24 20 июля 2018
Фото: Москва24
Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на субботу, 21 июля. Ожидаются гроза, дождь и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр России.
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