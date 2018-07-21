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Собянин назвал сроки открытия «Нижней Масловки»
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Собянин назвал сроки открытия станции «Нижняя Масловка» 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Нижняя Масловка» планируется открыть в начале 2019 года. Станция станет частью нового ТПУ «Савёловский».
«Станция "Нижняя Масловка" соединит БКЛ Московского метрополитена с серой веткой, Савёловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово», — написал Собянин на своей странице в Twitter.
«Нижняя Масловка» построена по принципу глубокого заложения. Её вестибюли будут выходить на улицу Бутырская и пересадочный узел на станцию метро «Савёловская».
Она войдёт в состав нового ТПУ, который свяжет пассажирские потоки Савёловского вокзала, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий метро и наземный общественный транспорт.
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