Станцию обезжелезивания воды открыли в Рузском округе

Станцию обезжелезивания воды открыли в поселке Дорохово Рузского городского округа, новая станция обеспечит чистой водой около 650 жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В церемонии открытия принял участие глава Рузского городского округа Максим Тарханов

«Эта станция обеспечит чистой водой еще 650 наших жителей. Благодаря новым станциям обезжелезивания в дома будет поступать качественная водопроводная вода, соответствующая всем установленным стандартам», — сказал Тарханов.

Андрея Воробьева. Он отметил, что работа по обеспечению жителей чистой водой ведется по программе губернатора Московской области

До конца года в Рузском городском округе будет открыто еще две станции обезжелезивания воды — в поселке Старотеряево и поселке дома отдыха Лужки. Таким образом, с начала 2017 года число введенных в эксплуатацию станций обезжелезивания воды в горокруге достигнет десяти.