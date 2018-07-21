Ещё
Станцию обезжелезивания воды открыли в Рузском округе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцию обезжелезивания воды открыли в Рузском округе 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Станцию обезжелезивания воды открыли в поселке Дорохово Рузского городского округа, новая станция обеспечит чистой водой около 650 жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
В церемонии открытия принял участие глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
«Эта станция обеспечит чистой водой еще 650 наших жителей. Благодаря новым станциям обезжелезивания в дома будет поступать качественная водопроводная вода, соответствующая всем установленным стандартам», — сказал Тарханов.
Он отметил, что работа по обеспечению жителей чистой водой ведется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
До конца года в Рузском городском округе будет открыто еще две станции обезжелезивания воды — в поселке Старотеряево и поселке дома отдыха Лужки. Таким образом, с начала 2017 года число введенных в эксплуатацию станций обезжелезивания воды в горокруге достигнет десяти.
РИАМО: последние новости
Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса 27 июля Вестибюли 4 станций метро Москвы закроют в выходные В Сети стартовала акция, приуроченная к 90‑летию парка Горького
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев604
В Турции произошла трагедия с россиянином14
Фото кабинета Медведева удивило россиян434
Максакова в короткой юбке вызвала фурор188
Порошенко принял решение по крушению MH17126
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение