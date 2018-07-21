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Новые остановки появятся на двух автобусных маршрутах в столице
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Новые остановки появятся на двух автобусных маршрутах в столице 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Новые остановки появятся на двух автобусных маршрутах с 23 июля. Все изменения ввели по просьбам жителей столицы.
"Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики", — заявил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.
Для автобусов № 704 организована остановка «7-й микрорайон Орехово-Борисова» около ТЦ «Каширская плаза». Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, благодаря новому остановочному пункту пассажиры доберутся не только до торгового центра, но и до пересадок на автобусы, следующие до станций Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.
Автобус № 461 теперь будет курсировать до станции МЦК Балтийская. Платформа станет доступнее для жителей районов Коптево и Войковский.
Предложения по изменению движения общественного транспорта горожане могут направить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или оставить на портале transport.mos.ru.
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