Новые остановки появятся на двух автобусных маршрутах в столице

Новые остановки появятся на двух автобусных маршрутах с 23 июля. Все изменения ввели по просьбам жителей столицы.

"Мы постоянно актуализируем маршрутную сеть на основе предложений горожан, префектур, собственных наблюдений и аналитики", — заявил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков

Для автобусов № 704 организована остановка «7-й микрорайон Орехово-Борисова» около ТЦ «Каширская плаза». Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , благодаря новому остановочному пункту пассажиры доберутся не только до торгового центра, но и до пересадок на автобусы, следующие до станций Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Автобус № 461 теперь будет курсировать до станции МЦК Балтийская. Платформа станет доступнее для жителей районов Коптево и Войковский.

Предложения по изменению движения общественного транспорта горожане могут направить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или оставить на портале transport.mos.ru.