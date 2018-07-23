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Станцию «Нижняя Масловка» в Москве откроют в начале следующего года
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Станцию «Нижняя Масловка» в Москве откроют в начале следующего года 

Авторадио 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
Станцию «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии Московского метрополитена откроют в начале следующего года. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, «Нижняя Масловка» станет пересадочной со станцией «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, будет иметь выход к Савеловскому вокзалу, а также к станции первой линии Московского центрального диаметра, которая пройдет от Лобни до Одинцово. Новая станция станет продолжением первого участка Большой кольцевой линии на севере Москвы от станции «Петровский парк».
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