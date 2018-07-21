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Названа дата открытия станции московского метро «Нижняя Масловка»
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Названа дата открытия станции московского метро «Нижняя Масловка» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Станция «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии Московского метрополитена откроется для пассажиров в начале следующего года, сообщил на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
По словам градоначальника, новая станция станет пересадочной со станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, будет иметь выход к Савеловскому вокзалу, а также к станции первой линии Московского центрального диаметра, которая пройдет от Лобни до Одинцово.
Между тем ранее неоднократно сообщалось, что строительство «Нижней Масловки» завершится до конца 2018 года. Новая станция станет продолжением первого участка Большой кольцевой линии на севере Москвы от станции «Петровский парк».
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